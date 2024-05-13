“لن نسمح باستخدام أموالنا في الإبادة”.. متظاهرون في برلين يطالبون بوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل (فيديو)

تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين دعمًا لفلسطين، ولمطالبة الحكومة بالتوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتجمّع المتظاهرون في إحدى ساحات برلين، قبل أن ينطلقوا في مسيرات عدة في شوارعها، حاملين لافتات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وداعمة لحرية فلسطين.

وعبّر متظاهرون عن غضبهم من استمرار دعم بلادهم لإسرائيل، مشيرين إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مصدّر للسلاح إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة.

وحسب بيانات رسمية، زادت ألمانيا صادراتها الدفاعية لإسرائيل إلى 326.5 مليون يورو في عام 2023، وشكلت أنظمة الدفاع الجوي والذخائر ومعدات الاتصالات أغلبية الصادرات.

“حكومتنا وقفت بشكل أعمى مع إسرائيل”

وقال أحد المتظاهرين إنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا إذا كانت هناك عدالة، وحكومتنا وقفت بشكل أعمى مع إسرائيل في كل مرة، وهذا لا يؤدي إلى السلام. لقد أدى هذا دائمًا إلى تصعيد الوضع والآن انتهى بنا الأمر هنا”.

وقال متظاهر آخر إن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة “كارثة”، و”إبادة جماعية”، داعيًا الحكومة الألمانية إلى التوقف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.