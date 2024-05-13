مستوطنون يمنعون مرور شاحنات مساعدات إلى غزة ويتلفون محتوياتها (فيديو)

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا غرب الخليل، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوع إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا.

كما أظهرت المقاطع مستوطنين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة، الذي تحاصره للعام الـ18 على التوالي.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن أن ما تسمى “عناصر (الأمر 9) ومتظاهرون آخرون منعوا شاحنات المساعدات التي غادرت الخليل من شق طريقها إلى غزة عند حاجز ترقوميا”.

و”الأمر 9″ هي مجموعة يمينية إسرائيلية تقود الاحتجاجات لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم عبر منصة “إكس” من أن منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة “مسألة حياة أو موت” لأهالي القطاع.