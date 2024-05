إسرائيل: السيارة الأممية التي تعرضت لإطلاق نار كانت في “منطقة قتال”

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قوله إن السيارة الأممية التي قتل فيها موظف أجنبي أمس بإطلاق نار في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أصيبت بمنطقة “قتال نشطة”.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس، مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها بهجوم على مركبة في غزة، وهي الحادثة الأولى التي تشهد مقتل موظف دولي في المنظمة بقطاع غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من سبعة أشهر.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حزنه البالغ لمصرع موظف في إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وإصابة أخرى أردنية جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على سيارة تابعة للأمم المتحدة، أثناء توجهها إلى المستشفى الأوروبي في رفح جنوبي القطاع.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أدان غوتيريش جميع الهجمات على أفراد الأمم المتحدة ودعا إلى إجراء تحقيق كامل.

Today a @UN vehicle was struck in Gaza, killing one of our colleagues & injuring another. More than 190 UN staff have been killed in Gaza. Humanitarian workers must be protected. I condemn all attacks on UN personnel and reiterate my urgent appeal for an immediate humanitarian…

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، قد أدان أمس، في منشور له على منصة إكس، مقتل موظف في منظمة الصحة العالمية برصاص إسرائيلي استهدف سيارة أممية بمدينة رفح.

I condemn today's attack on a humanitarian convoy while on a mission of saving lives in #Gaza . My condolences to the family of the killed worker.

وتفيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن 188 من موظفيها المحليين قتلوا خلال الحرب.

وعبر حسابه على منصة إكس، كتب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني “لا يوجد أحد آمن في غزة بما في ذلك عاملو الإغاثة”.

Another aid worker in #Gaza was killed today. This time, a colleague from the U.N. safety and security department.

Far too many colleagues working for the UN have been killed in #Gaza.

At @UNRWA alone, 188 team members have been killed since this war began.

No one is safe in… https://t.co/y3rwSgvnNz

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 13, 2024