استهداف مزدوج.. كتائب القسام تبث صور التحام مع جيش الاحتلال وتفجير لآلياته شمالي غزة (فيديو)

استهداف جنود إسرائيليين متحصنين في أحد المباني

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لما وصفته بأنه التحام لمقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور شمالي قطاع غزة.

وبدأت المشاهد باستهداف لدبابة ميركافا شرق معسكر جباليا، أظهر المقطع المصور أنها أصيبت بشكل مباشر لتنفجر وتشتعل النيران فيها.

المشهد الثاني كان لاستهداف دبابات وجرافة شرق مخيم جباليا، حيث أظهر المقطع المصور أن إحدى الدبابات انفجرت بعد استهدافها بقذيفة مضادة للدروع.

استهداف مزدوج

ثم عرضت كتائب القسام في ذات المقطع المصور عدة استهدافات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته ومدرعاته في مواقع متعددة بين المنازل وركام البيوت التي دمرها الاحتلال.

وانتهى المقطع باستهداف مزدوج من مقاتلي كتائب القسام استهدفوا من خلاله جنودًا إسرائيليين متحصنين في أحد المباني التي تم احتلالها، بقذيفتي “TBG”.