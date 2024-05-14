“القسام” تقنص جنودا إسرائيليين وتستهدف آليات جيش الاحتلال بمخيم جباليا وشرقي رفح (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، عبر منصة تلغرام يوثق “استهداف مجاهدي القسام لجنود العدو وآلياته شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وأظهر المقطع مقاتلي القسام لحظة استهدافهم دبابات جيش الاحتلال وإصابتها إصابة مباشرة.

كما أظهر المقطع المصور لحظة رصد قناص من جنود جيش الاحتلال وإطلاق قذيفة نحو المبنى المتحصن به.

في السياق، أكدت القسام أنها استهدفت بـ”قذيفة مضادة للأفراد” قوة عسكرية إسرائيلية كانت قد تحصنت بأحد المنازل، كما أكدت استهداف دبابتين بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ”.

وأوضحت القسام في بيان لها عبر منصة تلغرام تفاصيل هذه العملية، قائلة “في عملية مركبة نهاية شارع مدارس مخيم جباليا، استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”، ووقعوا بين قتيل وجريح”.

وتابع بيان القسام “بعد وقت قصير، تقدم عدد من مجاهدينا صوب المنزل، وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخله، وأوقعوا الجنود هناك بين قتيل وجريح. وفور تقدم قوة صهيونية مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى، استهدف مجاهدونا دبابة ميركافا بقذيفة ‘الياسين 105’، وفجّروا أخرى بعبوة شواظ”.

كما بثت القسام مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود العدو وآلياته شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

استهداف 23 آلية إسرائيلية في غزة خلال ساعات

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف 23 آلية لجيش الاحتلال خلال ساعات.

وشملت تلك الآليات 13 دبابة و4 ناقلات جنود و3 جرافات و3 آليات عسكرية لم يتم تحديد طبيعتها، وفق سلسلة بيانات نشرتها القسام وسرايا القدس عبر منصة تلغرام.

وقالت كتائب القسام وسرايا القدس إنهما تخوضان اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في 3 محاور هي: شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، وحي الزيتون بمدينة غزة.

وفي محور شرقي رفح، قالت كتائب القسام إنها استهدفت خلال هذه الاشتباكات دبابة ميركافا، و3 ناقلات للجنود، وجرافة عسكرية من نوع “دي 9″، بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” الناسفة.

وأضافت أنها تمكنت بالاشتراك مع سرايا القدس من دك تجمعات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بينما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون “عيار 60” جنود العدو وآلياته المتوغلة شرقي شارع جورج، ودكت تجمعات عسكرية له برشقات صاروخية.

وتابعت أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب القسام ناقلة جند من نوع “نامير” بقذيفة مضادة للدروع في محيط المقبرة الشرقية بحي السلام.

وفي شرقي مخيم جباليا، قالت القسام إنها استهدفت بقذائف “الياسين 105″ و”بي 29” عدد 11 دبابة للعدو، بينها 9 من نوع ميركافا، إضافة إلى جرافة من نوع “دي 9”.

وأضافت أنها تدك تجمعات قوات العدو هناك بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتابعت أنها تمكنت من قنص جندي صهيوني خلف مدارس أبو زيتون.

في حين قالت سرايا القدس إنها في هذا المحور قصفت بقذائف الهاون قوة إسرائيلية راجلة في شارع عسلية، وجنود وآليات له في محيط كافيتريا رابعة، وفي محيط مدارس أبو زيتون.

كما أفادت بإيقاع قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح، واستهداف دبابة من نوع ميركافا في شارع الهدد بقذيفة “آر بي جي”.

وأشارت إلى أنها تمكنت من قنص جنديين خلف مدارس أبو زيتون.

وفي محور حي الزيتون، قالت كتائب القسام إنها تدك تجمعات العدو في شارع 8 بقذائف الهاون.

أما سرايا القدس، فقالت إنها استهدفت بقذيفة مضادة للدروع جرافة عسكرية صهيونية من نوع “دي 9”.

وأضافت أنها استهدفت بقذائف “آر بي جي” وبعبوة “ثاقب-برميلية” شديدة الانفجار 3 آليات عسكرية، دون توضيح أنواع هذه الآليات.