انبطاح المستوطنين في شوارع سديروت لحظة وصول صواريخ المقاومة (فيديو)
توقف السير وتمدد المستوطنون وسط الشوارع وعلى الأرصفة
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14/5/2024-|آخر تحديث: 14/5/202404:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أظهرت مقاطع مصوّرة لحظة انبطاح المستوطنين أثناء مسيرة لهم عند وصول صواريخ المقاومة إلى سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
وظهر في اللقطات توقف حركة السير بعد تمدد المستوطنين وسط الشوارع وعلى الأرصفة في حين ظهرت صواريخ المقاومة في سماء المستوطنة.
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وتواصل المقاومة الرد على الاحتلال الإسرائيلي ومجازره المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلّف العدوان حتى الآن نحو 35 ألف شهيد، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم أطفال ونساء ومدنيون، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطاع، وتسبب الحصار الإسرائيلي في مجاعة وصفت بأنها كارثية، بحسب منظمات أممية وإنسانية.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي