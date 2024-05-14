انبطاح المستوطنين في شوارع سديروت لحظة وصول صواريخ المقاومة (فيديو)

توقف السير وتمدد المستوطنون في وسط الشوارع وعلى الأرصفة

أظهرت مقاطع مصوّرة لحظة انبطاح المستوطنين أثناء مسيرة لهم مع وصول صواريخ المقاومة إلى سماء مستوطنة “سديروت” الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وظهر في اللقطات توقف حركة السير بعد تمدد المستوطنين في منتصف الشوارع وعلى الأرصفة في حين ظهرت صواريخ المقاومة في سماء المستوطنة.

وتواصل المقاومة الرد على الاحتلال الإسرائيلي ومجازره المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلف العدوان حتى الآن نحو 35 ألف شهيد، إضافة لعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة لتدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطاع، وتسبب الحصار الإسرائيلي بمجاعة وصفت بالكارثية، بحسب منظمات أممية وإنسانية.