بينهم بن غفير.. مسؤولون إسرائيليون يدعون إلى استيطان غزة وتشجيع هجرة الفلسطينيين “طوعا”

دعا مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتشجيع هجرة سكانه “طوعًا”.

ونقلت صحيفة هآرتس عن بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، قوله “يجب أولًا العودة إلى (قطاع) غزة الآن! سنعود إلى ديارنا! إلى الأرض المقدسة!”.

وأضاف بن غفير الذي كان يشارك في مسيرة في سديروت بغلاف قطاع غزة “يجب علينا أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، مشيرًا إلى أنها “مهمة أخلاقية”، وفق الصحيفة.

وذكرت هآرتس أن الآلاف شاركوا في المسيرة التي دعت إليها أحزاب وقوى يمينية.

كما دعا وزير الاتصالات شلومو قارعي، من حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عودة الاستيطان في غزة.

وقال “من أجل الحفاظ على الإنجازات الأمنية التي ضحى جنودنا بأرواحهم من أجلها، علينا أن نعيد توطين غزة بقوات الأمن والمستوطنين الذين سيعانقون الأرض بالحب”.

وأضاف قارعي “هذه هي الطريقة الحقيقية الوحيدة لجعل حماس تدفع الثمن، والدفاع عن أمتنا ووطننا”.

أما تسفي سوكوت، عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، فقال “عندما أخرجوا مستوطنينا الصالحين من منازلهم، تعهدنا بالعودة، ونحن الآن أكثر تصميمًا من أي وقت مضى”.