حزب الله يسقط منطاد تجسس إسرائيليا في جنوب لبنان ويستهدف قاعدة إطلاقه (فيديو)

أسقط حزب الله اللبناني ما قال إنه منطاد إسرائيلي للتجسس في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه “بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت، وبعد تحديد مكان إدارته ‏والتحكم به، استهدف مقاتلو الحزب بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به والتي تم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح”، بحسب البيان.

ويتصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية الجنوبية مع شمالي إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى، وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 35 ألف شهيد، إضافة لعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة لتدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطاع، فضلا عن الحصار الذي أدى لمجاعة كارثية، بحسب منظمات أممية ودولية.