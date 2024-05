“رسالتك غارقة في دماء نساء غزة”.. هجوم حاد على بايدن بعد منشوره بمناسبة يوم الأم

حازت الأم والمرأة الفلسطينية اهتمام المنصات بالتزامن مع احتفال الأمريكيين بـ”يوم الأم”، الذي يأتي في الأحد الثاني من مايو/أيار.

واستذكر المدونون حال سيدات غزة اللاتي عانين القصف والقتل بأعداد كبيرة حذرت منها منظمات أممية، فضلًا عن عيشهن في تشريد ونزوح مستمر. وعلى الرغم من هذا، تحاول الأم الفلسطينية جاهدةً رعاية أطفالها.

وانهالت التعليقات السلبية على تهنئة الرئيس الأمريكي، للأمهات بمناسبة عيد الأم، باعتباره شريكا في قتل أكثر من 10 آلاف امرأة فلسطينية أغلبهن أمهات، تركت أطفالهن يتامى دون رعاية، كما حرم الاحتلال الأمهات الباقيات من الاحتفال بيومهن بفعل التشريد فضلًا عن سلبهن أطفالهن إذ قتل أكثر من 15 ألف طفل.

Today, we give thanks to all the mothers and mother-figures in our lives who we love so much – who blessed us with a total sense of what it means to be family.

وقال الأكاديمي في جامعة إنديانا، كريج فيدر، إنه “بفعل المساعدات الأمريكية العسكرية للاحتلال قُتل أكثر من 17 ألف طفل في فلسطين خلال لأشهر الثمانية الماضية، أكثر من أي إبادة جماعية أخرى حدثت في التاريخ المسجل”.

Over 17,000 kids have been Murdered in Palestine in the past 8 months than in any other "Genocide" that has ever taken Place in Recorded History!! https://t.co/jzARVhd1e6 https://t.co/DqlCtkM3jw

فيما علق المذيع أفشين راتانسي، على تهنئة بايدن قائلًا “في المتوسط، يفقد 37 طفلاً أمهاتهم كل يوم في قطاع غزة، وقُتلت أكثر من 10000 امرأة وجُرح 1900، لذا فرسالة بايدن بمناسبة عيد الأم غارقة في دماء الأمهات الفلسطينيات”.

An average of 37 children lose their mothers every day in the Gaza Strip

Over 10,000 women have been killed and 19,000 injured

Biden’s Mothers Day message is drenched in the blood of Palestinian mothers

Gaza coverage: https://t.co/hewWECv0Ff https://t.co/ScZqDJBa8p

— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) May 12, 2024