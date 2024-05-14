سياسة|الولايات المتحدة

“رسالتك غارقة في دماء نساء غزة”.. هجوم حاد على بايدن بعد منشوره بمناسبة يوم الأم

انهالت الردود عليه بمساهمته في قتل الفلسطينيات

الرئيس الأمريكي جو بايدن زلة لسان
الرئيس الأمريكي جو بايدن (الفرنسية)
14/5/2024-|آخر تحديث: 14/5/202401:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حازت الأم والمرأة الفلسطينية اهتمام المنصات بالتزامن مع احتفال الأمريكيين بـ”يوم الأم”، الذي يأتي في الأحد الثاني من مايو/أيار.

واستذكر المدونون حال سيدات غزة اللاتي عانين القصف والقتل بأعداد كبيرة حذرت منها منظمات أممية، فضلًا عن عيشهن في تشريد ونزوح مستمر. وعلى الرغم من هذا، تحاول الأم الفلسطينية جاهدةً رعاية أطفالها.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وانهالت التعليقات السلبية على تهنئة الرئيس الأمريكي، للأمهات بمناسبة عيد الأم، باعتباره شريكا في قتل أكثر من 10 آلاف امرأة فلسطينية أغلبهن أمهات، تركت أطفالهن يتامى دون رعاية، كما حرم الاحتلال الأمهات الباقيات من الاحتفال بيومهن بفعل التشريد فضلًا عن سلبهن أطفالهن إذ قتل أكثر من 15 ألف طفل.

وقال الأكاديمي في جامعة إنديانا، كريج فيدر، إنه “بفعل المساعدات الأمريكية العسكرية للاحتلال قُتل أكثر من 17 ألف طفل في فلسطين خلال لأشهر الثمانية الماضية، أكثر من أي إبادة جماعية أخرى حدثت في التاريخ المسجل”.

فيما علق المذيع أفشين راتانسي، على تهنئة بايدن قائلًا “في المتوسط، يفقد 37 طفلاً أمهاتهم كل يوم في قطاع غزة، وقُتلت أكثر من 10000 امرأة وجُرح 1900، لذا فرسالة بايدن بمناسبة عيد الأم غارقة في دماء الأمهات الفلسطينيات”.

وكتبت الناشطة، جاكلين دي فن”لا عيد أم سعيد للأم الفلسطينية، ماذا يعني أن تكون عائلة مباركة هناك ذبحتها. جاري حاليًا قتل 2000000 شخص ويجب على بايدن وقف ذلك وإنهاء الحرب”.

رسائل إلى “جيل بايدن”

فيما قادت الممثلة الحاصلة على إيمي وغرامي، سينثيا نيكسون، والمغنية آني لينوكس، حملة ضمت شخصيات عامة لمناشدة جيل بايدن للقيام بدورها في حماية النساء حيث تقتل واحدة كل دقيقتين في القطاع المحاصر، خاصة أن جيل، تروج لنفسها كمدافعة عن حقوق المرأة.

وقالت المشاركات في المقطع المنشور على حساب سينثيا، عبر إكس، إنهن يناشدن جيل بايدن باعتبارها أما وزوجة ومدافعة عن الحق والعدالة، و”بصفتها السيدة الأولى في أمريكا عليها استخدام السلطة لحماية النساء من التهجير القسري والمجاعة والإبادة، فالعالم يشاهد هذا، وعلى جيل بايدن العمل على وقف إطلاق النار وتحرير المسجونين والأسرى جميعًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر