“رسالتك غارقة في دماء نساء غزة”.. هجوم حاد على بايدن بعد منشوره بمناسبة يوم الأم

حازت الأم والمرأة الفلسطينية اهتمام المنصات بالتزامن مع احتفال الأمريكيين بـ”يوم الأم”، الذي يأتي في الأحد الثاني من مايو/أيار.

واستذكر المدونون حال نساء غزة اللاتي عانين القصف والقتل بأعداد كبيرة حذرت منها منظمات أممية، فضلًا عن عيشهن في تشريد ونزوح مستمر. وعلى الرغم من هذا، تحاول الأم الفلسطينية جاهدةً رعاية أطفالها.

وانهالت التعليقات السلبية على تهنئة الرئيس الأمريكي، للأمهات بمناسبة عيد الأم، باعتباره شريكا في قتل أكثر من 10 آلاف امرأة فلسطينية أغلبهن أمهات تركن أطفالهن يتامى من دون رعاية، كما حرم الاحتلال الأمهات الباقيات من الاحتفال بيومهن بسبب التشريد فضلًا عن سلبهن أطفالهن، إذ قتل أكثر من 15 ألف طفل.

Today, we give thanks to all the mothers and mother-figures in our lives who we love so much – who blessed us with a total sense of what it means to be family. Happy Mother's Day, America. pic.twitter.com/teEFQXTssR — President Biden (@POTUS) May 12, 2024

وقال الأكاديمي في جامعة إنديانا، كريج فيدر، إنه “بفعل المساعدات الأمريكية العسكرية للاحتلال قُتل أكثر من 17 ألف طفل في فلسطين خلال الأشهر الثمانية الماضية، أكثر من أي إبادة جماعية أخرى حدثت في التاريخ المسجل”.

Over 17,000 kids have been Murdered in Palestine in the past 8 months than in any other "Genocide" that has ever taken Place in Recorded History!!https://t.co/jzARVhd1e6 https://t.co/DqlCtkM3jw — Craig Vedder (@VedderSemiAds) May 12, 2024

كما علق المذيع أفشين راتانسي، على تهنئة بايدن قائلًا “في المتوسط، يفقد 37 طفلًا أمهاتهم كل يوم في قطاع غزة، وقُتلت أكثر من 10000 امرأة وجُرح 19000، لذا فرسالة بايدن بمناسبة عيد الأم غارقة في دماء الأمهات الفلسطينيات”.

An average of 37 children lose their mothers every day in the Gaza Strip Over 10,000 women have been killed and 19,000 injured Biden’s Mothers Day message is drenched in the blood of Palestinian mothers Gaza coverage: https://t.co/hewWECv0Ff https://t.co/ScZqDJBa8p — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) May 12, 2024

وكتبت الناشطة جاكلين دي فن “لا عيد أم سعيد للأم الفلسطينية، ماذا يعني أن تكون عائلة مباركة هناك ذبحتها. جاري حاليًّا قتل 2000000 شخص ويجب على بايدن وقف ذلك وإنهاء الحرب”.

No happy Mother’s Day for Palestinian mother’s. What it means to be a blessed family there you slaughtered. 2000000 people are murdered according to @RalphNader who said 35.000 is an undercount. Stop it Joe stop it now said Jill. But you won’t listen. Ceasefire! https://t.co/X0ZMriwNXf — Jacqueline v d Venne (@jvandervenne) May 12, 2024

رسائل إلى “جيل بايدن”

وقادت الممثلة الحاصلة على جائزتَي إيمي وغرامي، سينثيا نيكسون، والمغنية آني لينوكس، حملة ضمت شخصيات عامة لمناشدة جيل بايدن القيام بدورها في حماية النساء اللواتي تقتل واحدة منهن كل دقيقتين في القطاع المحاصر، خاصة أن جيل، تروّج لنفسها على أنها مدافعة عن حقوق المرأة.

وقالت المشاركات في المقطع المنشور على حساب سينثيا، عبر إكس، إنهن يناشدن جيل بايدن باعتبارها أمًّا وزوجة ومدافعة عن الحق والعدالة أن تسعى لحماية الأمهات، وأضفن أنها “بصفتها السيدة الأولى في أمريكا، عليها استخدام السلطة لحماية النساء من التهجير القسري والمجاعة والإبادة، فالعالم يشاهد هذا، وعلى جيل بايدن العمل على وقف إطلاق النار وتحرير المسجونين والأسرى جميعًا”.