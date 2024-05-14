لحظة إطلاق صواريخ المقاومة من شمال غزة باتجاه مستوطنات الغلاف (شاهد)

حصلت قناة الجزيرة مباشر على صور خاصة تظهر لحظة إطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ضمن معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تصدي منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية للصواريخ الفلسطينية التي تم إطلاقها من القطاع.

في هذا السياق أظهرت مقاطع مصورة، انبطاح المستوطنين أثناء مسيرتهم في مستوطنة سديروت بالتزامن مع صواريخ المقاومة.

وظهر في المقاطع المصورة توقف حركة السير بعد تمدد المستوطنين وسط الشوارع وعلى الأرصفة في حين ظهرت صواريخ المقاومة تقتحم سماء المستوطنة الواقعة شمال قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف من قبل المقاومة الفلسطينية في سياق ما تقول إنه ردّ على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس إبادة جماعية للشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل 221 يوما. وقد أدت هذه الحرب إلى استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من أطفال ونساء ومدنيون، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطاع، فضلا عن تسبب الحصار في مجاعة كارثية، بحسب منظمات أممية وإنسانية.