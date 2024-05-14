سياسة|قطاع غزة

لحظة إطلاق صواريخ المقاومة من شمال غزة باتجاه مستوطنات الغلاف (شاهد)

الصور أظهرت محاولات القبة الحديدية التصدي لها

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14/5/2024

حصلت قناة الجزيرة مباشر على صور خاصة تظهر لحظة إطاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صواريخها باتجاه مستوطنات غلاف القطاع المحاصر ضمن معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تصدي منظومة القبة الحديدة الإسرائيلية للصواريخ الفلسطينية التي تم إطلاقها من القطاع.

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في السياق أظهرت مقاطع مصورة، انبطاح المستوطنين أثناء مسيرتهم في مستوطنة “سديروت” بالتزامن مع صواريخ المقاومة.

وظهر في المقاطع المصورة توقف حركة السير بعد تمدد المستوطنين في منصف الشوارع وعلى الأرصفة في حين ظهرت صواريخ المقاومة تقتحم سماء المستوطنة الواقعة شمال قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف من قبل المقاومة الفلسطينية في سياق ما تقول إنه الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل 221 يوما، والتي أدت لاستشهاد نحو 35 ألف فلسطيني إضافة لإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة لتدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطاع، فضلا عن تسبب الحصار بمجاعة كارثية، بحسب منظمات أممية وإنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي