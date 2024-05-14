مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويرفعون علم الاحتلال عند قبة الصخرة (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند قبة الصخرة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 423 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس صباح الثلاثاء، وبحراسة الشرطة الإسرائيلية التي قيدت دخول المسلمين إليه، فيما رفع بعضهم علم إسرائيل 4 مرات.

وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية تعاملت بلطف تام مع من رفعوا علم الاحتلال، وأشارت إلى منع الكثير من المسلمين من جميع الأعمار من الدخول للمسجد الأقصى، حيث تم إخراج شباب وشابات من ساحات المسجد دون أسباب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت باب الأسباط ومنعت المصلين من دخول المسجد الأقصى، حيث أدى العشرات منهم الصلاة خارج المسجد.

إغلاق باب الأسباط

وقالت إن عشرات المصلين تجمعوا أمام باب الأسباط بعد أن أغلقته قوات الاحتلال ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، حيث اضطروا إلى أداء الصلاة خارج المسجد.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال شدّدت إجراءاتها العسكرية، وأعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، كما شددت إجراءاتها في محيط أبواب البلدة القديمة.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ستغلق اليوم عددًا من شوارع مدينة القدس أمام المارة والسيارات، لتسهيل اقتحام المتطرفين للبلدة القديمة والوصول إلى حائط البراق.

دعوات لاقتحام الأقصى

وكانت منظمات جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة، دعت منذ أيام لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، ورفع علم دولة الاحتلال في باحاته.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، نشرت منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة على شبكات التواصل، مقطع فيديو لمستوطن وهو يرفع العلم خلال اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى بيوم الاستقلال.

◾قطعان المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/pv48exbQRw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 14, 2024

وسبق للمنظمة -التي تشجع الاقتحامات للمسجد الأقصى وتدعو إلى إقامة الهيكل- أن دعت طوال الأسبوعين الماضيين لرفع العلم الإسرائيلي خلال الاقتحامات تزامنا مع يوم “الاستقلال”.

ووضع أعضاء في المنظمة علم إسرائيل خارج باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وهو الباب الذي تتم من خلاله الاقتحامات بحراسة الشرطة.

يذكر أن نحو 7500 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.