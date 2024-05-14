سياسة|بريطانيا

معتصمون بجامعة أوكسفورد.. طلبة داعمون لغزة يتعرضون للتهديد من مؤيدي إسرائيل (فيديو)

وصل رجال الشرطة إلى الجامعة وقاموا بتفريق المحتجين (وسائل التواصل)
وصل رجال الشرطة إلى الجامعة وفرّقوا المحتجين (وسائل التواصل)
14/5/2024-|آخر تحديث: 14/5/202404:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وجّه أشخاص مجهولون مساء الاثنين، إساءات وتهديدات إلى عدد من الطلبة المعتصمين بجامعة أوكسفورد البريطانية للمطالبة بوقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن عددًا من الأشخاص وصلوا بسيارة أجرة إلى مقر الاعتصام وأخذوا يهتفون “إسرائيل نحن نحبك” و”حرروا الرهائن” ثم ظهر رجل في مقطع فيديو وهو يصف المتظاهرين بـ”الإرهابيين” ويقول “سأقتلكم”.

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وأفادت الصحيفة بوصول رجال الشرطة إلى الجامعة وتفريق المحتجين، لكنها لم تعتقل أيًّا من هؤلاء الأشخاص.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارات الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.

المصدر : الإندبندنت