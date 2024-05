معتصمون بجامعة أوكسفورد.. طلبة داعمون لغزة يتعرضون للتهديد من مؤيدي إسرائيل (فيديو)

وجّه أشخاص مجهولون مساء الاثنين، إساءات وتهديدات إلى عدد من الطلبة المعتصمين بجامعة أوكسفورد البريطانية للمطالبة بوقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن عددًا من الأشخاص وصلوا بسيارة أجرة إلى مقر الاعتصام وأخذوا يهتفون “إسرائيل نحن نحبك” و”حرروا الرهائن” ثم ظهر رجل في مقطع فيديو وهو يصف المتظاهرين بـ”الإرهابيين” ويقول “سأقتلكم”.

وأفادت الصحيفة بوصول رجال الشرطة إلى الجامعة وتفريق المحتجين، لكنها لم تعتقل أيًّا من هؤلاء الأشخاص.

Last night, around 8:50pm, the Oxford encampment was attacked by six men who arrived in a taxi.

They ripped down banners, screamed at students and made threats.

Protesters did not engage and de-escalators moved local community members away from the attackers.

1/ pic.twitter.com/fE1pETE3nS

— Madeleine Jane (@_MadeleineJane) May 12, 2024