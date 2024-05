هيومن رايتس: إسرائيل هاجمت مواقع وقوافل لعمال إغاثة في غزة رغم معرفة إحداثياتها

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، إسرائيل بشنّ ثماني ضربات -على الأقل- على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل تلك الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومرافقيهم.

وأكدت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه الهجمات لـ”هيومن رايتس ووتش” أنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، مما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية، ولم تتخذ احتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.

وأضافت أن هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدّية حول التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن تلك الضربات قُتل فيها وأصيب على الأقل 31 عامل إغاثة ومرافقيهم، كما قُتل أكثر من 250 عامل إغاثة في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة “أصابت إحدى الهجمات في 18 يناير/كانون الثاني 2024 ثلاثة أشخاص كانوا يقيمون في مكان استضافة مشترك تابع لمنظمتَيْ إغاثة، ومن المرجح أنها نُفِّذت باستخدام ذخيرة أمريكية الصنع.

وأشارت إلى أن مصدرها في ذلك هو ما ذكرته إحدى المنظمتين وتقرير محققي الأمم المتحدة الذين زاروا الموقع بعد الهجوم، مضيفة أن هيومن رايتس ووتش زارت الموقع أيضا.

وقالت إحدى المنظمتين، وهي (جمعية العون الطبي للفلسطينيين)، إن مفتشي الأمم المتحدة خلصوا إلى أن القنبلة ألقتها طائرة “إف-16”. وتستخدم طائرات إف-16 مكونات بريطانية الصنع وفقًا لنشطاء.

Read World Central Kitchen's statement about the preliminary findings of IDF's investigation into their own strikes that killed seven members of our team on April 1, 2024: https://t.co/AfdypLYYET pic.twitter.com/ga5ekWFOGQ

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 5, 2024