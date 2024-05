إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بإطلاق نار وحالته حرجة (شاهد)

تعرّض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الأربعاء، لإطلاق نار مرات عدة، بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، فيما أعلنت الحكومة أنه “في وضع حرج” إثر هذا الهجوم الذي ندد به قادة أوروبيون.

ونقلت وكالة أنباء “تاسر” السلوفاكية عن بيان للحكومة أن فيكو في حالة حرجة، حيث أصيب بإصابات مهددة للحياة جراء إطلاق النار عليه.

⚡️BREAKING:

Scenes from the assassination attempt on Slovakian PM Robert Fico!

🔹Several shots were fired after a Slovak cabinet meeting when Prime Minister Fico addressed the public.

🔹He is currently being taken to the hospital, according to local media.

The motives of the… pic.twitter.com/reF2KPaTeo

— MB (@MustafaBadredin) May 15, 2024