“الحق الفلسطيني أبدي”.. آلاف المسلمين والمسيحيين من عرب 48 يحيون ذكرى النكبة (فيديو)

“آن الأون أن تُرفع الكارثة الإنسانية عن غزة”

شارك الآلاف من عرب 48 في مسيرة لإحياء الذكرى 76 للنكبة بمسيرات في أراضي قريتي “هوشة” و”الكساير” المهجرتين في قضاء حيفا.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، أعلام فلسطين وحملوا لافتات تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما رددوا هتافات تؤكد حق الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، إن المسيرة تؤكد لكل الدنيا وتُسمع كل صاحب ضمير أنه آن الأون أن تُرفع الكارثة الإنسانية عن غزة وأن يختفي شبح الإبادة الجماعية وأن يرتفع وجع التجويع حتى الموت عن كل مواطن في غزة.

“الحق الفلسطيني أبدي”

وأضاف أن المسيرة تؤكد أن “الحق الفلسطيني أبدي لن يموت ولن يندثر لأنه يستمد حياته من عدالة الله ثم من أرضنا المباركة وطيننا وزيتونا ومن كل ذرة تراب حول بيت المقدس”.

بدوره، قال سيمون خوري راعي كنيسة الروم الكاثوليك في كفركنا إن الشعب الفلسطيني يعيش منذ 1948 نكبات متكررة كل يوم في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خوري “هناك أكثر من 150ألف امرأة حامل في وضع خطر اليوم، والعالم بأسره يشاهد ويكتفي ببضع كلمات سخيفة لا يمكنها أن تنهي ما يحدث”.

بدورها، قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أعلى هيئة أهلية تمثيلية لعرب 48، في بيان “إن الذكرى الـ 76 لنكبة شعبنا الفلسطيني تحل في ظل نكبة أخرى تقوم بها إسرائيل بدعم أمريكي”.