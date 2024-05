السيناتور ليندزي غراهام: يمكن ضرب غزة بقنابل “خارقة للتحصينات” بدلا من النووي

جدد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندزي غراهام، الأربعاء، تحريضه على توجيه ضربات أعنف لغزة، باستخدام قنابل “خارقة للتحصينات”.

واعتبر غراهام، في منشور عبر منصة “إكس”، أن ذلك ممكن باستخدام 2000 رطل من القنابل الخارقة للتحصينات، وليس بالضرورة بأسلحة نووية، حسبما قال في تصريحات سابقة.

جاء كلام السيناتور الأمريكي ردًا على تنديد الخارجية الإيرانية بدعوته قبل أيام إلى استخدام السلاح النووي ضد غزة.

To the Iranian Foreign Ministry:

Let me be clear. I support weapons transfers to Israel that give them the ability to destroy the underground tunnels, bunkers and hiding places of the cowardly terrorists you support and have financed.

Using nuclear weapons in Gaza is not… pic.twitter.com/GcO5FfASq0

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 14, 2024