بمشاركة شخصيات بارزة.. هولنديون يتبرعون بآلاف الأحذية لأطفال غزة (فيديو)

تزامنًا مع “اليوم العالمي للتمريض” و”يوم الأم” في هولندا نظم عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية فعالية للتضامن مع أطفال قطاع غزة، وتنديدًا باستهداف العاملين في القطاع الطبي في غزة.

وقام المشاركون في الفعالية بوضع قرابة 15 ألف زوج من أحذية الأطفال في ساحة السوق الكبير بمدينة “هارلم” الهولندية، في إشارة إلى العدد التقريبي للأطفال الفلسطينيين الذين استشهـدوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما قام المشاركون بقراءة أسماء الشهداء من الأطفال خلال الفعالية التي يتم تنظيمها من حين لآخر في مدن هولندية عدة مختلفة، بهدف تسليط الضوء على الخسائر الفادحة التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة.

إظهار دعم أطفال غزة

وقالت سارة غاللي إحدى المشاركات في الفعالية، وتعمل طبيبة تخدير، إنها جاءت لإظهار الدعم لأطفال قطاع غزة ولإلقاء الضوء على الانهيار الذي يشهده القطاع الطبي في القطاع، حيث استشهد حوالي 500 طبيب وممرض إضافة إلى اختطاف وتعذيب نحو 300 آخرين بعضهم مات في السجن.

من جانبها، ذكرت نادين صلاح، طبيبة أسنان، أنها جاءت لمساندة الأطباء والممرضين في قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل، ولتذكير العالم بوجود 15 ألف طفل شهيد في القطاع وكذلك مئات الأطباء الذين قتلوا منذ بداية الحرب.

وطالب المشاركون في الفعالية الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الحرب على الفور.

من جهتها قالت مؤسسة ” أطباء من أجل غزة” الهولندية، التي شاركت في الفعالية، في بيان حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه إن “الكثيرين في هولندا يشعرون بأن بلادنا قد تغيرت، لم تعد حرية التعبير مثلما كنا معتادين عليها، وبصفتها البلد المستضيف للمحكمة الجنائية الدولية، يبدو أننا نسير في اتجاهات غريبة لتجنب اتخاذ خطوات نحو العدالة للشعب الفلسطيني”.

وشارك في الفعالية منظمات مثل “ازرع شجرة زيتون”، وشخصيات هولندية معروفة مثل الممثلة “كاتيا شورمان”، التي قامت بقراءة بعض أسماء الأطفال الذين استشهدوا في غزة.