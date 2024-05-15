بينهم عازف موسيقى.. مكبات النفايات مصدر دخل وغذاء لأهالي رفح وسط الحرب والحصار (فيديو)

اضطر بعض المواطنين الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية الطاحنة والحصار الخانق المفروض على القطاع، للاعتماد على النفايات كمصدر للرزق، وللبحث في بقاياها عن أي شيء يوكل، أو يمكن الاستفادة منه، في ظل انعدام المواد والسلع، والموارد المالية للفلسطينيين كذلك.

قناة الجزيرة مباشر جالت في مكب للنفايات غرب مدينة رفح في قطاع غزة، الذي أصبح يشكل مصدر دخل وغذاء لبعض الأسر الفقيرة والمحتاجة.

كانوا ذا شأن

أحد المواطنين الفلسطينيين الذين يقتاتون على هذه النفايات ويعتمدون عليها كوسيلة للعيش في زمن الحرب قال للجزيرة مباشر إنهم موجودون من الصباح ويعمدون إلى جمع كراتين الورق المقوى والبلاستيك لبيعه، وهناك أيضًا من يأخذون الأغذية من مأكل ومشرب وملبس، مؤكدًا أن من هؤلاء الناس من كان ذا شأن، لكن الحرب اضطرتهم لهذا العمل.

وأكد الرجل الفلسطيني الذي كان يعمل موسيقيًا عازفًا على الكمان قبل الحرب أن مكب النفايات، هو أيضًا مكب للفيروسات والأمراض، لا سيما مع رمي مخلفات المستشفيات، كما عرض أمام “كاميرا” الجزيرة، المخلفات التي جمعها التي احتوت بعض الأطعمة التي قال إنه يعمل على تنظيفها خفية مع زوجته لتقديمها لأبنائهم، حتى لا يموتون جوعًا.

أكد رجل فلسطيني آخر، كان يعمل في مجال التحكم الكهربائي قبل العدوان على غزة، أن الحاجة والفاقة أيضًا هي ما دفعتهم لجمع ما يقيهم الجوع من مكبات القمامة، وهو يبحث عما يستطيع إشعال النار به، حتى يتمكن من الطبخ لأسرته، إذ قال “مضطر، بدنا نعيش كيف أنام وابني مش لاقي يأكل أو يشرب أو مش لاقي حليب!؟”.

في السياق، أكد الرجل الفلسطيني أن ما يصلهم من مساعدات غير كافٍ “كل شهر لما يعطونا كرتونة مساعدات، أو كوبون، وايش هذا بده يعمل مع عيلة عندا عيال وأولاد وصبايا!؟”.

“نموت من الجوع؟”

أطفال أيضًا كانوا يعملون على جمع ما تيسر في مكب النفايات، وقال أحدهم للجزيرة مباشر “لقيت ليمونة لما حفرت بالزبل، ولقيت فنجان، سأفتح الليمون وآكله”.

وقال إن أباه الذي كان يعمل خياطًا قبل الحرب، كان يعمل على جمع الرزق من مكبات النفايات أيضًا، لكنه أصيب بأزمة رئوية بسبب هذا العمل، ولم يعد يستطيع القيام به”.

وأكد الطفل الفلسطيني أن هذا هو الحل الوحيد المتاح أماهم لكسب لقمة العيش قائلًا “أيش بدنا نسوي!؟ نموت من الجوع!؟”.