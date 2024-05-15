“تقدّموا لتجمعوا أشلاءكم”.. وقوع قوات إسرائيلية خاصة في كمين مركّب للقسام شرق جباليا (فيديو)

وقعت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية، في شمال قطاع عزة، حيث تشهد المنطقة معارك ضارية بين المقاومة والقوات المتوغلة.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من اشتباكات واستهدافها لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن المشاهد لاستهداف قوات خاصة أثناء دخولها أحد المنازل بعبوة أفراد “رعدية” ضمن كمين مركب نفذته شرق مخيم جباليا أمس الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد رصد مقاتلي القسام للقوات الإسرائيلية واستدراجها للكمين قبل تفجير العبوة فيهم، ما تسبب في دمار هائل في المبنى الذي دخل إليه الجنود.

“تقدّموا لتجمعوا أشلاءكم”

ومن داخل إحدى المباني المجاورة، حيث كان مقاتلو القسام يرصدون القوات، قال مقاتل فرحًا بتنفيذ الكمين “الله أكبر ولله الحمد، سنأتيكم بالموت الزؤام، قسمًا سنأتي، تقدموا لتجمعوا أشلاءكم يا أيها الجبناء”.

وتركزت المعارك خلال الأسبوع الماضي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث يحاول جيش الاحتلال اجتياح المخيم، وهو ما يقابل بتصدٍ من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأربعاء 35 ألفًا و233 شهيدًا، و79 ألفًا و141 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.