جامعة هارفارد تقبل بتحقيق مطالب المتضامنين مع فلسطين ومناقشة بعضها

أعلن طلبة جامعة هارفارد الأمريكية المتضامنون مع فلسطين، التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بإنهاء الاعتصام في حرم الجامعة، مقابل قبول مطالبهم ومناقشة بعضها.

وفي بيان على منصة إكس أمس الثلاثاء، قال الطلبة الذين ينصبون خياما في حرم الجامعة بولاية ماساتشوستس احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، إنهم قرروا فض المخيم في الحرم بعدما توصلوا إلى اتفاق مع إدارة الجامعة بشأن مطالبهم.

وكانت مطالب الطلبة من جامعتهم إنهاء علاقاتها مع إسرائيل وسحب استثماراتها لديها، وفرض مقاطعة أكاديمية عليها بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر البيان أن إدارة جامعة هارفارد وافقت على عودة الطلبة المفصولين، ومناقشة سحب استثماراتها في إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع إدارة الجامعة لبحث إنشاء مركز للدراسات الفلسطينية.

According to the group Harvard Out of Occupied Palestine, the encampment at Harvard has peacefully ended after the University agreed to “withdraw suspensions” and “hold meetings on divestment.” We can see protesters moving objects in the camp. #WBZ pic.twitter.com/jlDYai8bYS

— Louisa Moller (@LouisaMoller) May 14, 2024