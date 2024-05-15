حزب الله يقصف قاعدة ميرون الإسرائيلية بالصواريخ (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهدافه مقر وحدة المراقبة الجوية بقاعدة ميرون الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا ‏وأخرى ثقيلة، ردا على اغتيال أحد مقاتليه.

وقال الحزب في بيان عبر قناته على تليغرام “في إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب، هاجم مقاتلونا مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية، وأصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة، وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل”.‏

وفي بيان آخر، قال الحزب إن مقاتليه “استهدفوا ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها”. ‏

وفي اطار الرد ‏على اغتيال أحد مقاتليه، قال الحزب إن مقاتليه “هاجموا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة، وأصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها”.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مناطق عدة في الجليل الأعلى وإصبع الجليل تعرضت اليوم لرشقات صاروخية، وإن صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة وتجمعات سكانية في إصبع الجليل ومنطقة ميرون.

وأفادت بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت قذيفتين صاروخيتين، أُطلقتا من قطاع غزة باتجاه سديروت وتجمعات سكانية اخرى في الغلاف.

وأسفر ذلك عن إصابة مستوطنتين بجروح طفيفة في سديروت جراء التعثر والسقوط أرضا أثناء الهرولة الى مكان آمن، كما لحقت أضرار جسيمة بمبنى غير مأهول.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قتل قيادي ميداني في وحدة “الجبهة الجنوبية” التابعة لحزب الله، يدعى حسين إبراهيم مكي، في منطقة صور الليلة الماضية.