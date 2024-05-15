خرجوا من تحت الأرض.. مقاتلو القسام يفجّرون دبابات وآليات للاحتلال (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لعدد من العمليات ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي العملية الأولى، خرج مقاتلو القسام من فتحة نفق وسط دبابات وجنود الاحتلال الإسرائيلي، وقام أحد المقاتلين باستهداف دبابة بعبوة “شواظ”، في حين استهدف مقاتل آخر ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105”.

كما أظهر مقطع الفيديو استهداف كتائب القسام لجنود جيش الاحتلال وآلياته في نقاط عدة.

ثم عرض الفيديو عملية تفجير فتحة نفق بقوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حاولت دخول أحد الأنفاق شرقي رفح.

وظهر في المقطع جهاز “روبوت” خاص بالقوة، قالت كتائب القسام إنها استولت عليه بعد تفجير النفق.