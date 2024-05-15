سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، صورا لما قالت إنه قصف بقذائف الهاون باتجاه جنود جيش الاحتلال وآلياته شرقي رفح ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيانات عبر قناتها على تلغرام إنها “دكت بحمم الهاون التجمعات العسكرية لجيش الاحتلال والآليات المتوغلة شرق مدينة رفح”.

وعلى صعيد المعارك في شمال غزة، قالت السرايا في بيان “أوقعنا قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خضناها في محور التقدم بشارع السكة شرق معسكر جباليا”.

وأضافت في بيان آخر “خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالقرب من أبو زيتون معسكر جباليا، وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.