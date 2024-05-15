قنص قناص وضرب دبابات.. سرايا القدس تنفذ سلسلة عمليات ضد الاحتلال في غزة (فيديو)

نفّذت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سلسلة عمليات ضد الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وضمن سلسلة من المقاطع المصورة، نشرت السرايا، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف مقاتليها دبابة “ميركافا” إسرائيلية شرقي معسكر جباليا.

وفي جباليا أيضًا، نشرت السرايا مشاهد لعملية قنص قناص إسرائيلي متمركز بأحد المباني شرقي المخيم، كما أعلنت أنها قصف بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” تجمعًا لآليات العدو على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا.

وأعلنت السرايا عن عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، حيث استهدفا قوة خاصة متحصنة في منزل بمعسكر جباليا بصاروخ من طراز 107، مضيفة “ووقع أفرادها بين قتيل وجريح”.

واستهدفت السرايا آلية عسكرية وقصفت تجمعات لآليات الاحتلال وجنوده بوابل من قذائف الهاون في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

“رفح ليست نزهة”

أما في رفح، فقد قصفت السرايا تحشدات عسكرية متوغلة شرق المدينة، وقبل قصفهم وجّه أحد مقاتلي السرايا رسالة لجيش الاحتلال، وقال إن “رفح ليست نزهة”.

وفي محيط معبر رفح، قالت السرايا إنها قصفت بقذائف الهاون الثقيل تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته.

ولم تكتفِ السرايا بصد القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، فقامت بقصف “سديروت” برشقة صاروخية.