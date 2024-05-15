كتائب شهداء الأقصى تفجّر دبابة إسرائيلية في حي الزيتون بمدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لتفجير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة “الفهد” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من تفجير مقاتلي كتائب الأقصى آلية صهيونية من نوع ميركافا بعبوة الفهد شديدة الانفجار في محيط شارع 8 جنوب حي الزيتون”.

وفي بيان آخر، قالت الكتائب “استهدفنا آلية صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة R.B.G في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وعلى صعيد العمليات في جنوب غزة، قالت الكتائب في بيان “قصفنا تجمعًا لجنود العدو وآلياته المتقدمة في محيط المطار شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع (107)”.