وزير خارجية أيرلندا يعلن الموعد المحتمل للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة أعطت القضية زخمًا جديدًا

أكد وزير الخارجية الأيرلندي، الأربعاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الحالي، من دون أن يحدّد موعدًا لذلك.

وقال مايكل مارتن، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، لإذاعة (نيوزتوك) “سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر”.

وأعلن قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا في بيان مشترك في شهر مارس/آذار الماضي أنهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتقول أيرلندا منذ مدة طويلة إنه ليس لديها أيّ اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية إذا كان ذلك يمكن أن يساعد عملية السلام في الشرق الأوسط.

غير أن الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة أعطت القضية زخمًا جديدًا.

تنسيق بين إسبانيا وإيرلندا

والأسبوع الماضي، قال منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف رمزيًا بالدولة الفلسطينية في 21 مايو، ومن المحتمل أن تحذو دول أخرى حذوها.

لكن وزير الخارجية الأيرلندي أحجم، الأربعاء، عن تحديد موعد، وقال إن “الموعد المحدّد لا يزال غير واضح لأننا ما زلنا نجري نقاشات مع بعض الدول بشأن الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية”.

وأضاف “سيتّضح في الأيام القليلة المقبلة الموعد المحدّد، لكنه بالتأكيد سيكون قبل نهاية الشهر الحالي”، وتابع “سأتطلّع إلى إجراء مشاورات اليوم مع بعض وزراء الخارجية في ما يتعلّق بالتفاصيل النهائية المحدّدة لهذا الأمر”.

وكان رئيس الحكومة الأيرلندية سايمون هاريس أعلن الشهر الماضي، خلال زيارة نظيره الإسباني بيدرو سانشيز إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، أن الدولتين ستنسّقان هذه الخطوة معًا، وقال “عندما نمضي قدمًا، نودّ أن نفعل ذلك مع أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى لإضفاء وزن على القرار وتوجيه أقوى رسالة”.

وأفاد مكتب هاريس، الأربعاء، بأنه أطلع الملك الأردني عبد الله الثاني عبر الهاتف على خطة أيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وجاء في بيان أن هاريس “عرض الجهود المستمرّة التي تبذلها إيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمناقشات الجارية مع دول أخرى ذات تفكير مماثل”.