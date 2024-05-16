إسرائيل ترصد إطلاق 45 قذيفة صاروخية من لبنان

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها رصدت إطلاق 45 قذيفة صاروخية من لبنان على منطقتي الجولان وزرعيت قرب الحدود اللبنانية، ضمن المواجهات اليومية مع حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: متابعةً لصافرات الإنذار التي تم تفعيلها في شمالي البلاد، جرى رصد إطلاق حوالي 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه منطقة هضبة الجولان.

وأضاف أن جنود الدفاع الجوي اعترضوا بنجاح عدة قذائف صاروخية، ولم تحدث إصابات.

وبعد فترة وجيزة، أغارت طائرات حربية على أحد المواقع العسكرية التي نُفّذت منها عمليات الإطلاق ودمرته، وفق البيان.

وأردف الجيش: متابعةً لصافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة زرعيت، جرى رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من لبنان دون إصابات.

وأضاف أنه تمت مهاجمة مبنى عسكري في منطقة عيتا الشعب (جنوبي لبنان) يوجد فيه مسلحون ومبنى عسكريا آخر في منطقة حلتا بالجنوب أيضا.

هجوم بأكثر من 60 صاروخا

من جانبه قال حزب الله اللبناني في بيان عبر قناته على تليغرام “ردًّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 16-05-2024 هجومًا صاروخيًّا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف”.‏

وقال في بيان آخر إنه “استهدف ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية”. ‏

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان وشرقه؛ مما أدى إلى إصابة لبناني بجروح طفيفة ونشوب حرائق وإلحاق خسائر مادية، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا متقطعا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.