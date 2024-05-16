اقتحام وإطلاق نار عشوائي.. 3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون واعتقل مواطن، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 3 استشهدوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وأخذت تطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه المواطنين وكل ما يتحرك في شوارع المدينة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد شابين وإصابة عدة مواطنين برصاص قوات الاحتلال التي داهمت المدينة، وقالت إن “الشهيدين محمد يوسف نصر الله وحسام عماد دعباس، في العشرينات من عمريهما، ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها طولكرم”.

وأضافت أن عدة مصابين وصلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال التي داهمت المدينة.

طولكرم .. في غضون دقائق تودع ثلاثة أقمار

الشهـيد محمد يوسف نصرالله

الشهـيد أيمن مبارك

الشهـيد حسام دعباس pic.twitter.com/JgGdP1FJ5S — زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) May 15, 2024

اقتحام ونشر قنّاصة

وقالت الوكالة الفلسطينية، إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك.

وأضافت أن قوة عسكرية أخرى توجهت الى منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل. وتابعت أن المواجهات التي شهدتها المدينة أدت لإصابة ثلاثة شبان.

وذكرت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها حيث تطلق النار على كل ما يتحرك فيها.

اقتحام محل صرافة واعتقالات

كما اقتحمت قوات الاحتلال محل بيت المقدس للصرافة في منطقة الكراجات القديمة في الحي الغربي للمدينة، ومحل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن شحادة بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.