الحوثي: سنستهدف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل في أي مكان تطاله قدراتنا (فيديو)

المرحلة الرابعة تستهدف جميع الشركات التي تنقل البضائع إلى أي ميناء إسرائيلي

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية في خطاب بثه التلفزيون الخميس إن أي سفينة من أي شركة متجهة إلى موانئ إسرائيل ستكون هدفا لهم، في أي مكان تطاله قدراتهم، وليس الأمر مقصورا فقط على منطقة البحر الأحمر.

وتهدد الجماعة بتوسيع هجماتها على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية لتشمل أيضا البحر المتوسط، في إطار حملة تضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحثت جماعة الحوثي الصين وروسيا والدول الآسيوية والأوروبية على عدم نقل بضائع إلى موانئ إسرائيلية. وقال الحوثيون في وقت سابق إن أهدافهم الرئيسية هي إسرائيل وحليفتاها الولايات المتحدة وبريطانيا.

السيد القائد:

آمل من روسيا والصين وبقية الدول أن تتفهم الإجراء في منع النقل لصالح العدو الصهيوني لأنه إجراء إنساني..#سيد_القول_والفعل#طوفان_الأقصى#لستم_وحدکم#لن_نترك_فلسطين#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/BpjLKvgFFU — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 16, 2024

وأوضح عبد الملك الحوثي “أتمنى تفهّم هذا الإجراء الذي يستهدف أي سفينة تتجه إلى ميناء إسرائيلي. من مصلحتها (الشركات) أن تتوقف عن التعامل مع العدو الصهيوني. المرحلة الرابعة سوف تستهدف جميع الشركات التي تقوم بنقل البضائع إلى أي ميناء إسرائيلي وسيتم استهداف سفن الشركات الملاحية (التي) ستكون هدفا في أي مكان تطالها قدرات الجيش اليمني”.

وقال الحوثي إن قواته “دشنت عملياتها في البحر المتوسط بعمليتين خلال الأسبوع الجاري”، دون تقديم أي تفاصيل بهذا الشأن.

ورفعت هجمات الحوثيين تكلفة الشحن والتأمين من خلال تعطيل طريق تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا، مما أجبر شركات الشحن على إعادة توجيه سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب قارة أفريقيا.

المرحلة الرابعة

وفي 3 مايو/ أيار الجاري أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة، على خلفية “التحضير الجاد لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية” ضد مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الرابعة من التصعيد “استهداف كافة السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثي”، بحسب بيان للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

كما نفذت قوات الجماعة، بحسب ما قال الحوثي، في كلمته، “7 هجمات خلال الأسبوع الجاري بـ13 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة ضد سفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي”، دون ذكر تفاصيل بالخصوص.

وأشار الحوثي إلى أن “إجمالي الهجمات (التي نفذتها جماعته) ضد السفن الأمريكية بلغت أكثر من 100 بالصواريخ والمسيرات (منذ مطلع العام الجاري)”.

وأضاف أنه تم تنفيذ “40 هجوما ضد العدو الصهيوني بـ211 صاروخا” في إشارة إلى هجمات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية، واستهداف منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.