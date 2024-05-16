القسام تستدرج قوة إسرائيلية شرق رفح وتدك تحشدات للاحتلال في جباليا (فيديو)

تواصل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال وشرق قطاع غزة.

وبثت القسام، اليوم الخميس، مشاهد جديدة من قصفها للآليات والتحشدات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح.

ونشرت القسام مقطعًا مصورًا لاستهداف مقاتليها قوات جيش الاحتلال في محاور التقدم شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

وفي رفح أيضًا، أعلنت القسام أنها تمكنت من استدراج قوة هندسة إسرائيلية وتفجير عبوة مضادة للأفراد فور وصولهم “ووقعوا بين قتيل وجريح” في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق رفح.

جباليا

ومن 7 أماكن مختلفة، بثت القسام مشاهد لعدد من مقاتليها وهم يقصفون بالهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما قصفت القسام، وفقًا لبيان مقتضب آخر، مقر قيادة للاحتلال شرق المخيم بالهاون من العيار الثقيل.

وبالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، تم قصف مربض المدفعية شرق جباليا بقذائف الهاون.

وقبل أسبوع وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ عملياته في شمال قطاع غزة، وخاصة مخيم جباليا، وفي شرق مدينة رفح المكتظة بأكثر من 1.5 نازح فلسطيني، رغم التحذيرات الدولية بخطورة التوغل في المناطق المكتظة بالسكان.