الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال منذ بدء الحرب على غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 ألف طفل استُشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة “إكس”، أن 15103 أطفال استُشهدوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 أشهر.

More than 15000 children have been killed in the #Gaza Strip. #GazaChildren #IHL pic.twitter.com/iqrKqUpA4I

