الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال منذ بدء الحرب على غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 ألف طفل استُشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة إكس، أن 15103 أطفال استُشهدوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 أشهر.

أكثر من 35 ألف شهيد

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة خلّفت 35233 شهيدا و79141 مصابا معظمهم نساء وأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس في بيان إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 60 شهيدا و80 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.