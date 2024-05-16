انفجار ذخيرة في منطقة عسكرية إسرائيلية قرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن انفجار ذخيرة في منطقة عسكرية بمستوطنة مفلاسيم قرب قطاع غزة.

وقال في بيان: وقع الخميس حادث عملياتي نتيجة انفجار وسائل قتالية (ذخيرة) في منطقة عسكرية مجاورة لنصب السهم الأسود التذكاري، حيث توجد قوات تابعة للجيش.

وأضاف الجيش أنه يجري تحقيقا في ملابسات الحادث.

وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، يوجد نصب السهم الأسود في مستوطنة مفلاسيم بمحاذاة قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن 3 مروحيات إسرائيلية هبطت شرقي مخيم جباليا لإجلاء قتلى ومصابين وسط غطاء ناري كثيف وقنابل دخانية.

وكان الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اليوم الخميس، مقتل 5 جنود من لواء المظليين شمالي قطاع غزة، وإصابة آخرين جراء قصف دبابتين موقعهم خطأً.

وقال الناطق إن دبابتين أطلقتا النار على المبنى الذي تحصن فيه الجنود، وإنه لم يتضح بعد سبب إطلاق النار على المبنى، لكن من المحتمل أن يكون قد تم رصد أسلحة من النوافذ.

ويأتي إعلان الجيش في وقت يشنّ فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة خلّفت 35272 شهيدا و79205 مصابين، معظمهم نساء وأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.