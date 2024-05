جامعة كولومبيا.. كلية الآداب تصوت على سحب الثقة من نعمت شفيق

أعلنت عميدة كلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا إيمي هانغفورد أن 65% من 709 أعضاء في هيئة التدريس بالكلية صوتوا لصالح قرار حجب الثقة عن رئيسة الجامعة نعمت شفيق “مينوش”.

وبحسب رسالة إلكترونية من عميدة الكلية إلى أعضاء هيئة التدريس، شارك 709 من أعضاء هيئة التدريس، يمثلون 79% من الهيئة الأكاديمية بالكلية، في التصويت.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وذكرت الرسالة أن 65% من المشاركين في التصويت صوتوا لصالح حجب الثقة فيما صوت 29% ضد القرار وامتنع 6% عن التصويت.

ويشكل أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم ما يقرب من 20% من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في جامعة كولومبيا.

وقالت عميدة الكلية إن “مناقشات أعضاء هيئة التدريس التي سبقت التصويت كانت قوية ومتحضرة، وعكست مجموعة من وجهات النظر”.

وأكدت على أنه “على الرغم من أن مثل هذه القرارات هي تعبير عن إرادة ورأي الأغلبية المصوتة في كلية الآداب والعلوم، إلا أنها لا تلزم الجامعة أو أي هيئة أخرى بمسار عمل محدد”.

Columbia University faculty pass vote of no confidence in president https://t.co/CpNch044XA

— POLITICO (@politico) May 16, 2024