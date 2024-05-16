حكومة غزة تنشر أسماء أكثر من 100 عالم وأكاديمي وأستاذ جامعي اغتالهم الاحتلال

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قائمة بأسماء أكثر من 100 من العلماء والباحثين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي يشنها على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب في بيان، مساء الخميس، إن استهداف جيش الاحتلال لهذا العدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات يأتي ضمن محاولته تدمير قطاع التعليم في غزة بشكل كامل، مشيرا إلى “تدمير الاحتلال لأكثر من 103 جامعات ومدارس بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 311 جامعة ومدرسة بشكل جزئي”.

ودعا المكتب “الجامعات والقطاعات التعليمية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية”.

وطالب إلى “ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة ضد الطلبة وضد المدارس والجامعات وضد العلماء والأساتذة والباحثين وضد المسيرة التعليمية بشكل عام”.

وكان آخر من استشهد في القائمة، الدكتور عدنان أحمد البرش- أستاذ كلية الطب في الجامعة الإسلامية بغزة وهو أحد أبرز الجراحين الفلسطينيين ورئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء شمالي القطاع. واستشهد مؤخرًا أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال.

وفيما يلي قائمة بأسماء العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين الذين استشهدوا جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب المكتب الإعلامي الحكومي:

سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية بغزة.

سعيد الزبدة، رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

تيسير إبراهيم، عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية.

إبراهيم الأسطل، عميد كلية التربيَّة بالجامعة الإسلاميَّة.

محمد عيد شبير، رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق.

محمود أبو دف، أستاذ أصول التربية في الجامعة الاسلامية.

ختام الوصيفي، أستاذة الفيزياء بالجامعة الاسلامية.

عمر فروانة، أستاذ مساعد في كلية الطب البشري بالجامعة الإسلاميَّة.

أسامة المزيني، وزير التربية والتعليم الفلسطيني الأسبق.

أحمد أبو عبسة، عميد كلية الهندسة بجامعة فلسطين.

أحمد الدلو، عميد كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة فلسطين.

أدهم حسونة، محاضر بكلية الإعلام في الجامعات الفلسطينية.

أحمد القرا، محاضر تكنولوجيا المعلومات وأكاديمي جامعي.

نسمة أبو شعيرة، أستاذة الفنون الجميلة بجامعة الأقصى.

عبد الناصر السقا، أستاذ الجغرافيا بجامعة الأقصى.

نضال قدورة، أستاذ الأحياء بجامعة الأقصى.

وسام عيسى، أستاذ الجغرافيا بجامعة الأقصى.

فضل ابو هين، أستاذ علم النفس بجامعة الأقصى.

جهاد المصري، مدير جامعة القدس المفتوحة بخان يونس.

ناهض الرفاتي، أستاذ اللغة عبرية بجامعة الأزهر.

رفعت العرعير، أستاذ اللغة الإنجليزية بالجامعة الإسلامية.

أمين البحطيطي، أستاذ طب الأسنان بجامعة الأزهر.

إسلام حبوش، أستاذة التاريخ الحديث بالجامعات الفلسطينية.

مدحت صيدم، أستاذ طب الحروق وأحد أبرز الجراحين بغزة.

نعيم بارود، عميد كلية الآداب بالجامعة الإسلامية.

عزو عفانة، نائب عميد كلية التربية بالجامعة الاسلامية.

سالم أبو مخدة، أستاذ الفقه الإسلامي المقارن بالجامعة الإسلامية.

محمد بخيت، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية.

طارق ثابت، أستاذ تكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية.

شاهر يوسف ياغي، أستاذ علم النفس بالجامعة الإسلامية.

رأفت لبد، أستاذ طب الباطنة في جامعاتب غزة.

خليل أبو يحيى، المحاضر بالجامعة الإسلامية.

وائل الزرد، أستاذ علم الحديث والمحاضر بعدة جامعات فلسطينية.

ميسرة الريس، طبيب بارع حاصل على درجة الماجستير في صحة المرأة.

سيرين العطار، أخصائية أمراض النساء والتوليد.

إسماعيل أبو سعدة، محاضر واستشاري إدارة الأعمال والتطوير الأكاديمي.

خالد الرملاوي، حاصل على الدكتوراة في الهندسة من تركيا.

سعيد طلال الدهشان، أستاذ وخبير القانون الدولي بجامعات غزة.

رائد قدورة، أستاذ اللغة الإنجليزية وحاصل على الدكتوراة من ماليزيا.

محمد أبو زور، أستاذ أصول الدين بالجامعة الإسلامية.

يوسف جمعة سلامة، وزير الأوقاف والشئون الدينية الأسبق.

مؤمن شويدح، المحاضر ومشرف الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

وليد العامودي، أستاذ أصول الدين بالجامعة الاسلامية.

جميلة الشنطي، وزيرة شؤون المرأة السابقة بالحكومة الفلسطينية.

علي تيسير الرنتيسي، الأستاذ والمحاضر بالجامعة الإسلامية.

حسن الرضيع، باحث وكاتب ومحاضر بالمجال الاقتصادي.

أيمن الرفاتي، باحث ومحاضر في العلوم السياسية.

محمود اللوح، أحد أبرز مهندسي شركة توزيع الكهرباء.

مجد الحاج، محاضر بالجامعة الإسلامية.

سمية أبو عون، معيدة ومحاضرة بجامعة فلسطين.

أنس البرش، محاضر بكلية القانون بجامعة فلسطين.

رامز العايدي، أستاذ القانون بكلية العودة الجامعية.

رهف أبو سعيد، محاضرة بالجامعة الإسلامية.

بسام شاهين، نائب عميد كلية الدراسات المتوسطة جامعة الأزهر.

حسام حمادة، مدير دائرة الباثولوجي بمجمع الشفاء الطبي.

رولا فضل عبد الجواد، أستاذة الوسائط المتعددة بعدة جامعات.

عبد الكريم حشاش، كاتب وباحث فلسطيني.

مروان ترزي، مدير مركز التعليم المستمر بجامعة بيرزيت.

شريف العسلي، محاضر بالجامعة الإسلامية بكلية التربية.

محمد حسونة، أستاذ التكنولوجيا بالكلية الجامعية.

ياسر رضوان، المحاضر بكلية فلسطين التقنية.



حازم الجمالي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة غزة.

ناصر اليافاوي، كاتب وباحث ومؤرخ وأستاذ جامعي بعدة جامعات.

محمد عبد الغفور، أستاذ الحديث الشريف بكلية الدعوة الإسلامية

أمين دبور، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية

يحيى غبن، المحاضر بكلية الآداب بجامعة الأقصى.

ناصر أبو النور، عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية.

رزق الغرابلي- أستاذ الفقه بجامعة “UNIVERSITY OF THE PEOPLE”.

أنيسه قنديل، مشرفة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

محمد حماد، المحاضر بجامعة الأقصى.

محمد عدوان، أستاذ وخبير علم المناظير والطب.

نضال قدورة، أستاذ ومُحاضر العلوم الطبية المخبرية بجامعة الأقصى.

ناهض عبد اللطيف، أستاذ العلوم الطبية بجامعة الأقصى.

وسام أبو موسى، أستاذ الرياضة ومُدرب منتخب فلسطين لكرة الطائرة.

سعيد خورشيد، أستاذ وخبير علم البصريات.

إسماعيل الغمري، أستاذ ومحاضر بالجامعة الإسلامية.

محمد أبو عمارة، عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر.

صلاح الدين زنون، أستاذ ومُحاضر بالكلية العربية للعلوم التطبيقية.

طه الشنطي، أستاذ ومحاضر في العلوم الطبية المخبرية بجامعة الأقصى.

محمد عبد الهادي نصار، باحث بالمجال الاجتماعي والاقتصادي .

محمد فايز النجار، أستاذ الهندسة حصل على الدكتوراه من تركيا.

مدحت محيسن، مدير مستشفى الوفاء للمسنين بمدينة الزهراء.

ومن الباحثين والمحاضرين الأكاديميين:

خالد النجار، جهاد الباز، جهاد المصري، محمد نصار، حسام أبو عنزة، شحادة البهباني، زياد التتري، أحمد الشاعر، إبراهيم خيال، خليل النخالة، دعاء المصري، محمد عوض، محمد النباهين، إبراهيم أبو صلاح، علي القريناوي، إبراهيم صيدم، محمد أسعد، نداء عفانة، صديق نصار، أحمد أبو سعدة ومحمد الزعانين.