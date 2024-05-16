سرايا القدس تستهدف جرافة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، صورا لما قالت إنه استهداف جرافة إسرائيلية من نوع دي9 (D9) في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تلغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة”.

وكانت السرايا قد نشرت أمس صورا لاستهداف آلية إسرائيلية وقصف جنود الاحتلال خلال المعارك الضارية التي خاضتها في محاور التقدم بحي الزيتون جنوب غزة.

كما قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” تجمعا لآليات الاحتلال على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا.

وفي بيان آخر قالت السرايا “تمكن مجاهدونا من قنص قناص صهيوني يتحصن بأحد المباني في شارع أبو العيش في معسكر جباليا”.