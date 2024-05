كاليدونيا الجديدة.. ماذا يحدث في “جزيرة النيكل”؟ ولماذا أعلنت فرنسا حالة الطوارئ؟ (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال إرسال “ألف عنصر إضافي من قوى الأمن الداخلي” إلى كاليدونيا الجديدة، التي تشهد أعمال شغب عنيفة، منذ يوم الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل 4 واعتقال المئات.

وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ وفرضت حظرًا للتجوال في كاليدونيا الجديدة، التي استعمرتها في القرن 19، ونشرت نحو 1700 من قوات الشرطة والدرك والجيش بسبب أعمال الشغب.

وبدأت الاشتباكات الأولى بين المتظاهرين وقوات الأمن، الاثنين الماضي، على هامش مسيرة داعية للاستقلال احتجاجًا على تعديل في دستور كاليدونيا الجديدة قبيل إقراره من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وأقر المشرعون في باريس مشروع قانون جديد، يوم الثلاثاء، ويسمح للفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات فيها.

🇫🇷 More than 200 people have been detained during the unrest caused by supporters of independence from France in New Caledonia. pic.twitter.com/CfQOBqbKoi

— Sprinter infofactory (@Sprinter00000) May 16, 2024