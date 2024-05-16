كتائب القسام تدك تحشدات إسرائيلية شمال شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون (فيديو)

تصدّت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة واستهدفت دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” ودكت تحشدات إسرائيلية شمال شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون.

ونشرت القسام مقطع فيديو يبين مقاومين فلسطينيين وهم يقومون بتحضير القذائف المستخدمة خلال العملية التي استهدفوا قوات من جيش الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى.

استهداف جنود وآليات

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت القسام في بيان عبر تليغرام إنها استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وفجرت جرافتين في جباليا ورفح بقطاع غزة.

وفي بيان آخر قالت“كتائب القسام تدمّر دبابة ميركافا 4 متوغلة شرق مدينة جباليا بعبوة “شواظ” وضعها المجاهدون من نقطة صفر عند الباب الخلفي لها، وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح”.

كما ذكرت في وقت لاحق أن “مجاهدي القسام يهاجمون الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة شرق مدينة جباليا ويفجرون جرافتين من نوع D9 بقذيفة تاندوم وعبوة العمل الفدائي”.

يأتي ذلك في وقت تخوض فيه فصائل المقاومة الفلسطينية، معارك ضارية ضمن معركة طوفان الأقصى في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة.