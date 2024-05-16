كتائب القسام تدمر دبابتين وجرافتين وناقلة جند إسرائيلية في جباليا ورفح

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إنها استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وفجرت جرافتين في جباليا ورفح بقطاع غزة.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام “كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة”.

وفي بيان آخر قالت القسام “كتائب القسام تدمّر دبابة ميركافا 4 متوغلة شرق مدينة جباليا بعبوة “شواظ” وضعها المجاهدون من نقطة صفر عند الباب الخلفي لها، وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وفي وقت لاحق قالت القسام في بيان “مجاهدو القسام يهاجمون الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة شرق مدينة جباليا ويفجرون جرافتين من نوع D9 بقذيفة تاندوم وعبوة العمل الفدائي”.

وعلى صعيد المعارك بجنوب قطاع غزة قالت القسام في بيان “كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″ جنوب مفترق المشروع شرق مدينة رفح”.

وأعلنت كتائب القسام أمس الأربعاء مقتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.