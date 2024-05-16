الاحتلال يقر بمقتل 5 جنود وإصابة آخرين شمالي غزة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 5 جنود من لواء المظليين شمالي قطاع غزة وإصابة آخرين جراء قصف دبابتين موقعهم خطأً.

وأعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال أن دبابتين أطلقتا النار على المبنى الذي تحصن فيه الجنود، وأنه لم يتضح بعد سبب إطلاق النار على المبنى، وأنه من المحتمل أن يكون قد تم رصد أسلحة من النوافذ.

وقالت هيئة البث إن القتلى الخمسة هم:

الكابتن روي بيت يعقوب (22 عامًا)، من معاليه، وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين.

الرقيب أول جلعاد أرييه بويم (22 عامًا)، من كارنيه شومرون، المقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين.

الرقيب أول بتسَلئيل دافيد شعشوعا ، (21 عامًا)، من تل أبيب، المقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين.

الرقيب دانييل حمو، (20 عامًا)، من طبريا، المقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين.

الرقيب إيلان كوهين، (20 عامًا)، من كرميئيل، المقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 626 قتيلا.

وكان جيش الاحتلال قد أعاد اجتياحه البري لشمال قطاع غزة بعد انسحابه منه هذا الشهر، فيما وصفه بأنه حملة على محاولات حركة حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك.

مقتل 12 جنديا في جباليا

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الأربعاء مقتل 12 جنديا إسرائيليا في عملية مركبة بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان: “في عملية مركبة في منطقة “بلوك 4” بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″، واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة “شواظ” في دبابة ميركفاه”.

وأضاف البيان “بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي، وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جنديًّا في العملية”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة خلّفت 35233 شهيدا و79141 مصابا معظمهم من نساء وأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.