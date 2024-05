نتنياهو: معركة رفح “حاسمة” في الحرب على غزة (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي غزة “حاسمة” في الحرب على القطاع.

وقال نتنياهو، خلال حضوره عرضا عسكريا جويا قرب الحدود مع قطاع غزة، إن المعركة في رفح “ستحسم أمورا كثيرة، لا يقتصر الأمر على بقية كتائبهم فحسب (في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”)، بل يشمل أيضا الأنفاق الخاصة بهم للهروب والإمدادات الأخرى التي هي بمثابة شريان الحياة لهم”.

وزعم أن نهاية هذه الأنفاق “يقربنا بمسافة كبيرة من هزيمة العدو“. ويزعم نتنياهو أن رفح هي آخر معقل لحركة حماس في القطاع، على الرغم من استئناف معارك عنيفة مع المقاومة بمناطق شمال غزة، وخاصة في جباليا وحي الزيتون، الذي انسحب منه الاحتلال قبل يومين.

Prime Minister Netanyahu took an aerial tour over the Gaza Strip. During the flight, the PM received an aerial briefing on activity in the Strip from the 162nd Division commander, while focusing in depth on operations of the Division in the Rafah sector.https://t.co/1DcHf639Go pic.twitter.com/Bqun7M3Rer

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 16, 2024