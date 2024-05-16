وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين: الرصيف العائم تحرك نحو سواحل غزة

نقلت وسائل إعلام أمريكية ووكالة “رويترز”، عن مسؤولين أمريكيين أن “الجيش الأمريكي بدأ في نقل رصيف بحري إلى ساحل غزة تمهيدًا لتشغيله”.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي أن مكونات الرصيف المؤقت بدأت بالتحرك من ميناء أسدود إلى غزة إلى جانب سفن عسكرية مشاركة في بنائه، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

من جهته، نقل موقع قناة (إن بي سي) عن 3 مسؤولين أمريكيين أن الجيش بدأ في سحب الرصيف البحري من ميناء أسدود الإسرائيلي، على بعد حوالي 20 ميلًا شمالي قطاع غزة، بعد ظهر الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر الجيش الأمريكي تجميع الرصيف أولًا في ميناء أسدود بسبب الظروف الجوية في الموقع الذي سيقام فيه الرصيف الآن في غزة.

ويأمل مسؤولون أن يرسو الرصيف على ساحل غزة، وأن تبدأ المساعدات في التدفق في الأيام المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء الرصيف في مارس/آذار الماضي، وأمر بايدن القوات الأمريكية بعدم وضع أقدامها على شاطئ غزة.

وسيتعامل الرصيف في البداية مع 90 شاحنة يوميًا، ولكن هذا العدد قد يصل إلى 150 عندما يعمل بكامل طاقته.

وقدرت تكلفة بناء الرصيف بنحو 320 مليون دولار، بحسب مسؤولين أمريكيين.