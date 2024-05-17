أسماء المغاري تروي قصة استشهادها بالذكاء الاصطناعي بعد محو الاحتلال سجل عائلتها (فيديو)

عبر الذكاء الاصطناعي، يروى الجد “مفتاح” ضمن سلسلة (حكايات الختيار) قصة استشهاد 25 فردًا من عائلة المغاري خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في مدينة غزة.

يحكي الجد مفتاح الختيار من العالم الافتراضي، قائلًا “سلام الله عليكم.. عندما يغتال الجد والابن والحفيد في وقت واحد؛ فكأنما تم استئصال شجرة احتاجت لسنوات حتى تنبت وتنمو وتتمدد جذورها بضربة واحدة. وهذا ما يحدث في غزة الآن، وتحديدًا ما يسمى “المحو من السجل المدني”.

ويضيف “عائلات كاملة اغتالتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ولم يبق منها من يحمل لقب الجد، أو يحتفظ بمفتاح الدار. أكثر من 150 عائلة، وثقتها وزارة الصحة ومنظمات حقوقية فلسطينية، تم اغتيال معظم أفرادها، وتعرضت 65 منها للإبادة التامة، حيث استشهد جميع أفرادها سواء بقصف منازلهم أو باستهدافهم على الطرقات خلال محاولتهم النزوح إلى مناطق أكثر أمنا، أما باقي هذه العائلات ففقدت 5 من أفرادها أو أكثر في الحرب”.

ويشير إلى أنه من بين هذه العائلات عائلة أسماء المغازي، حيث نجت هي وأخوها وحدهما حين قصف الاحتلال منزل العائلة في غزة يوم السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي الغارة التي أسفرت عن استشهاد خمسة وعشرين شخصًا من بينهم، طفلاها آية وعبد الله.

وعن هذه الجريمة تقول أسماء: “لا أعلم كيف يُرثَى الأهل والأبناء عندما يرحلون مرة واحدة.. يوم نبقى وحيدين دون أم وأب وإخوة.. ولا حتى أبناء.. سلام عليكم أبد الدهر وأسأل الله أن يلحقنا بكم شهداء صالحين. كم من الصعب أن تبقى وحدك بعد أن يرحل الجميع، حينها حتى ذكريات الفرح تصير وجعًا وألمًا.. وتصبح نوعًا من اجترار الحزن، وهذا ما يفعله الآن من بقوا وحدهم بعد رحيل عائلاتهم”.