القسام تنفذ عمليات نوعية ضد جنود جيش الاحتلال وآلياته في مخيم جباليا وشرقي رفح (فيديو)

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الجمعة.

ونشرت كتائب القسام، في منشور لها عبر تلغرام قالت فيه: “مشاهد لاستهداف دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 وإطلاق النار صوب عدد من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

كما نشرت ” القسام” في بيان آخر: “مشاهد من استهداف مجاهدي الكتائب لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب القطاع”، وفق ذات المصدر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام عن تمكن مقاتليها من قطع خط إمداد جيش الاحتلال شرق معسكر جباليا شمالي القطاع بعد أن استهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين 105.

وأوضحت القسام في منشور عبر تلغرام أن مقاتليها: “أمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع BKC وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كما أجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة مرات.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا من التسلل خلف خطوط جيش الاحتلال المتوغلة شرق جباليا واستهدفوا دبابة ميركافا وناقلة جند بقذائف الياسين 105، كذلك فجروا عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها الى المكان.

وأكدت كتائب القسام في منشور آخر، أنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة TBG شرق مدينة جباليا.

كما تمكن مقاتلو القسام من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة جباليا، وفق ذات المصدر.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.