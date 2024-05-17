اللحظات الأولى لاستشهاد شخصين بينهما قيادي في “القسام” بغارة إسرائيلية شرقي لبنان (فيديو)

استشهد شخصان أحدهما قيادي في “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وأصيب آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان.

وقال شهود عيان، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل عنجر (محافظة البقاع) القريبة من الحدود السورية، ما أدى إلى استشهاد شخصين كانا بداخلها، فيما أصيب ثالث كان في المكان.

وأصدرت كتائب القسام في لبنان بيانًا أعلنت فيه استشهاد القائد شرحبيل علي السيد، بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في البقاع (شرقي لبنان).

“حزب الله” يستهدف مواقع إسرائيلية بعشرات صواريخ “الكاتيوشا”

في المقابل، قالت نجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) إن إسرائيليين اثنين “أصيبا إثر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على الجليل الأعلى (شمال)”.

وأضافت في منشور على منصة “إكس” أنه بعد سماع صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان “تم تحديد إصابتين لشخصين في الستينات من أعمارهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان “حزب الله”، في وقت سابق اليوم، استهدافه بعشرات صواريخ الكاتيوشا “قاعدة تسنوبار في الجولان (السوري) المحتل، ومرابض مدفعية في الزاعورة، شمالي إسرائيل”.

وقال الحزب في بيانين منفصلين إن مقاتليه استهدفوا قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ50 صاروخًا ‏”كاتيوشا”.

كما قصفوا مرابض العدو في مستوطنة “الزاعورة” بدفعة أيضًا من صواريخ “الكاتيوشا”، بحسب المصدر ذاته.

وأفاد الحزب بأن الاستهدافات أصابت هدفها، وجاءت ردًا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قريتي حولا والنجارية (جنوب لبنان)، وأدت إلى استشهاد مدنيين.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد بالفعل إطلاق نحو 75 قذيفة صاروخية من لبنان.

وزعم الجيش أنه “اعترض العشرات منها”، من دون تحديد المناطق المستهدفة.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن “صفارات الإنذار دوّت بمنطقة الجليل الأعلى” شمال إسرائيل.

وأضافت أن “هناك مؤشرات على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه مستوطنة معيان باروخ”.

وصباح الجمعة، استشهد طفلان وعنصر من “حزب الله”، بغارة إسرائيلية على بلدة النجارية في قضاء صيدا.

في سياق متصل، أفاد الحزب أنه استهدف موقع ‏الراهب الإسرائيلي (قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بقذائف المدفعية، دون مزيد من التفاصيل.

كما كشف “حزب الله” عن تنفيذ مقاتليه “هجومًا جويًا بعدد من المسيّرات الانقضاضية (الانتحارية) على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون (شمالي إسرائيل)”.

وأعلن في بيان، استهداف مواقع جل العلام وبياض بليدا والبغدادي الإسرائيلية الواقعة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية بقذائف صاروخية ومدفعية.

كما أعلن الحزب في بيان آخر، أن مقاتليه استهدفوا ‌‏موقع ‏المالكية الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية، دون مزيد من التفاصيل.