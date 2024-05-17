لابيد: يمكن أن نتعاون مع السلطة في غزة كما الحال بالضفة الغربية (فيديو)

“أمننا سيكون بيدنا، الجيش سيدخل إلى غزة متى شاء مثلما يحصل في الضفة”

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، حكومة بلاده إلى التعاون مع السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

وقال في حوار مع القناة (12) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يعرف أننا مضطرون لإدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة لكنه يرفض ذلك خوفا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش”.

“نعمل مع السلطة صباحا ومساءً”

وأكد أن حكومة اليمين الآن تعمل مع السلطة الفلسطينية صباحا ومساء وتتعاون معهم وسيضطرون للتعاون معهم في غزة.

وعلق على تصريح سابق لنتنياهو قال فيه إنه “لن يستبدل فتح بحماس”، وقال لابيد “فليكف عن هذا الكلام في الوقت الذي فيه يقتل الناس”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمنظومة الدفاعية ووزير الدفاع يقرون بضرورة إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة.

“أمننا سيكون بيدنا”

وأضاف “أمننا سيكون طبعا بيدنا، الجيش سيدخل إلى غزة متى شاء مثلما يحصل في الضفة”.

وعلق على حادثة مقتل 5 جنود في جباليا، وقال إنهم قتلوا في منطقة “قلنا قبل خمسة أشهر إننا نجحنا في احتلالها”.

وأشار إلى أن السبب الذي اضطر الجيش الإسرائيلي للعودة إلى جباليا شمالي غزة أنه “لم يتم اتخاذ قرار للبديل الذي سيكون هناك، وكل مرة حماس تعود”.

وأكد أن الحكومة الحالية غير قادرة على الانتصار في الحرب، “وقبل التحدث عن استبدال الحكم في غزة يجب أن نستبدل الحكومة هنا”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 من جنوده خلال الـ24 الساعة الماضية، بينهم 11 في معارك برية بقطاع غزة.

كما كشف عن مقتل 5 جنود عن طريق الخطأ إثر نيران صديقة شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه المعلن إلى 626 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.