أبو عبيدة: نتنياهو يفضل أن يُقتل جنوده وهم يبحثون عن جثث الأسرى على الذهاب إلى صفقة تبادل

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل مقتل جنوده وهم يبحثون عن رفات وجثث الأسرى، على الذهاب إلى صفقة تبادل لا تخدم مصالحه الشخصية.

وأضاف أبو عبيدة في منشور له، اليوم السبت، عبر قناته على منصة تلغرام “قيادة العدو تزج بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نعوش من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمّدت استهدافهم وقتلهم سابقًا”.

وتابع “نتنياهو يفضّل أن يُقتَل جنوده وهم يبحثون عن رفات وجثامين أسراه في غزة، على الذهاب لصفقة تبادل لا تخدم مصالحه السياسية والشخصية”.

إسرائيل تدّعي استعادة 3 جثث

وأمس الجمعة، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة 3 جثث لأسرى كانت محتجزة في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش استعاد 3 جثث لإسرائيليين قُتلوا خلال هجوم السابع من أكتوبر.

ولفت إلى تنفيذ ذلك عبر جهد استخباري مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وادعى هاغاري أن الجثث الثلاث هي لمواطنين فروا أحياءً من حفل بإحدى المستوطنات المحاذية لغزة إبان هجمات 7 من أكتوبر، لكنهم قُتلوا لاحقًا (بعد فرارهم) على أيدي مسلحي حماس، وفق تعبيره.

بينما أكد متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس، أن الجثث هي لكل من يتسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا.

ولفت إلى التعرف على هوياتهم عبر تشخيصات الطب الشرعي، وإبلاغ عائلاتهم بالأمر.

حماس تشكك في رواية إسرائيل

بدوره، شكك القيادي بحركة حماس عزت الرشق في رواية إسرائيل بشأن استعادتها 3 جثث لمواطنين كانت محتجزة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الرشق في منشور على حساب الحركة عبر تلغرام “نؤكد عدم ثقتنا برواية الاحتلال، ونقول دائمًا إن القول الفصل ما تقوله المقاومة”.

وأضاف “ادعاء الاحتلال -إن صح- عن وصوله إلى جثامين بعض أسراه لدى المقاومة في غزة، بعد 8 أشهر من العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، لا يُعَد إنجازًا لحكومته النازية، بل دليل على ضعف أداء جيشهم المذعور”.

وتابع “كما أنه يؤكد صدق وعد المقاومة بأن العدو لن يحصل على أسراه إلا جثثًا هامدة أو عبر صفقة تبادل مشرّفة لشعبنا ومقاومتنا”.